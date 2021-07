VIDEO Jorge Ramos cuestiona ‘Abrazos, no balazos’, AMLO afirma que "violencia no es fácil"

Ciudad de México. Durante la mañanera de AMLO, el periodista Jorge Ramos cuestionó la estrategia de seguridad ante la ola de crímenes y de ‘abrazos, no balazos’, ante ello, el presidente del país reconoció que el temo no es fácil.

El periodista resaltó al preguntar que si hay resultados en materia de seguridad, pero que estos han sido negativos e incluso las cifras están superando los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Después de un año hay resultados en cuestión de Seguridad, pero muy negativos. Su gobierno está en camino a convertirse el más violento en la historia moderna de México, más de 86 mil muertos hasta el momento en que usted tomó la presidente", cuestionó el periodista a AMLO.

En ese momento, López Obrador respondió y reconoció que no ha sido fácil destacando también que es un problemas de administraciones pasadas.

“Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, que fue un fruto podrido que ya heredamos”, fue lo que comentó el presidente de México, López Obrador durante la mañanera, aunque no habló nada de la estrategia de Seguridad.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador dejo en claro que el hoy en día tiene otros datos y que se trabaja en ellos, donde la inseguridad ha bajado en los últimos meses, tal como lo habló durante su tercer informe.

Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusto el autoengaño, eso correspondo a los demagogos y a los hipócritas”, dejo en claro en su respuesta al periodista Jorge Ramos.