Yucatán.- Un joven identificado como José Eduardo Ravelo, de 23 años, falleció tras ser abusado sexualmente y golpeado por elementos de la policía, su madre pide justicia.

Según denunció la activista Jazz Bustamante, el joven viajó de Veracruz a Mérida para buscar empleo, sin embargo, fue interceptado por elementos de la policía presuntamente por verlo “sospechoso”, después fue interrogado, golpeado y violado por los elementos.

Posteriormente, según reveló María Ravelo, madre de José Eduardo, el joven terminó en el hospital por las lesiones y días después falleció.

Primero lo violaron en la patrulla, lo golpearon, y después lo violaron en la cárcel. Él me dijo que fueron varios policías”, explicó la madre.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Yucatán informó que los policías acusados de abusar de José Eduardo fueron cesados y se han obtenido órdenes de aprehensión en contra de cuatro elementos.

Así mismo, la madre del joven viajó a desde Veracruz con el ataúd de su hijo para pedir justicia en el Palacio de Gobierno de Yucatán.

Cuando llegué encontré a mi hijo vomitando sangre, no podía moverse. No nos atendieron como esperaba, el doctor sólo le preguntó que si era gay y yo le respondí que no, y aunque lo fuera nadie tiene derecho a golpearlo y violarlo”, comentó.