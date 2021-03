CDMX. Hace un par de días, el panista Ricardo Anaya en su campaña por recorrer el país, subió un video donde viaja en combi y metro en la Ciudad de México y ante ello un joven se volvió viral al responderle duro al excandidato a la presidencia ‘A mí sí me ofende muy cabrón que te subas a na combo para documentar la vida en México’. Fernando Cuevas Murillo es el joven que se volvió viral al increpar al panista al mismo tiempo que se muestra ofendido al señalar que la gente de México fuera como una tribu en las amazonas. “A mí sí me ofende muy cabrón que te subas a una combi para documentar la vida en México, lo difícil que es la vida en México como si estuvieses hablando de una tribu en el Amazonas, marginada, de una película de terror, güey”, escribió en su texto el joven. En las respuestas del video que subió Ricardo Anaya también hubo quien le recordó que él nació en el Estado de México, vivió en Querétaro y que ahora vive en Estados Unidos donde cada fin de semana ve a sus tres hijos y exesposa. El exandidato a la presidencia del país regresó a la política con una campaña de recorrer el país con el objetivo de acercarse y conocer las necesidades de la gente, pero en su primer video sobre un recorrido en la Ciudad de México, donde acompaña a una mujer en un recorrido a su trabajo en combi y metro. Asimismo, en otro de los comentarios le comentan a Anaya: “la mujer que exhibiste como una mujer marginada y sufrida tiene una casa idéntica a la de mi tía Lupe y el hombre que exhibiste como víctima de la pobreza extrema se parece mucho a mi vecino el mecánico”. El joven Cuevas Murillo cierra afirmando que “en México es muy común levantarse temprano, andar a las carreras para que no te deje el transporte público, y tener contacto con un chingo de gente en plena pandemia. Es el pan de cada día de nuestro México. Ese es el México real, el que nunca han querido ver ustedes”.