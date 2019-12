Joven murió en su cama al tocar su teléfono celular

Tailandia.- Un hombre fue encontrado muerto acostado en su cama y con marcas de quemaduras en la mano y el brazo donde sostenía su teléfono celular que estaba conectado a la corriente, lo que hace suponer que este le dio una fuerte descarga eléctrica que le quitó la vida.

De acuerdo con el reporte del Daily Mail, los hechos ocurrieron en la localidad de Chonburi al oeste de Tailandia el pasado lunes dos de diciembre.

Ese día, Kittisak Moonkitti, un chef de 28 años de edad se encerró en su cuarto con su teléfono Android. Su madre, Rinnaporn Moonkitti, lo llamó varias veces para que le ayudara a hacer el aseo de la casa, aunque Kittisak nunca respondió.

No fue hasta que la mujer estaba a punto de partir al trabajo cuando entró al cuarto de siu hijo, pues sospechaba que estaba enfermo y por eso no contestaba, sin embargo, descubrió que no se movía y que tenía las quemaduras en su brazo. Llamó a los servicios de emergencia, y estos al llegar le confirmaron que su hijo había perdido la vida.

