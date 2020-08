Jovita muere en casa de un mal cardíaco, hospital pensó que tenía Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Jovita Rodríguez Millán falleció el pasado 20 de junio debido a la falta de atención médica oportuna en un hospital privado ubicado en la colonia Chapultepec, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, denunció su familia.

La paciente era una adulta mayor de 86 años de edad, quien acudió acompañada de uno de sus hijos a este hospital debido a que tenía un padecimiento gástrico y cardiaco.

La respuesta del médico en turno fue que no podía ser recibida, ya que era una paciente sospechosa de Covid-19, y ese hospital supuestamente no brindaba la atención a personas con este padecimiento, además de que no contaban con camas para recibir más pacientes.

Pese a la insistencia de sus familiares en que la paciente no estaba contagiada y que su problema era otro, no tuvieron más alternativa que salir de la clínica, en la cual el seguro de gastos médicos privado de Jovita establecía que cualquier enfermedad debía ser atendida en este hospital.

Su segunda opción era llevarla al Hospital General de Culiacán, pero al ser hospital Covid-19, tuvieron el miedo de que pudiera contagiarse y su estado de salud empeorara.

Cuidados desde casa

Sin tener otra alternativa, los familiares la llevaron a su hogar, donde hicieron todo lo posible para que tuviera la atención de médicos y estar pendientes de todos los cuidados que necesitaba, incluso se le realizó la prueba Covid-19 para comprobar en la clínica que no era positiva y pudiera ser recibida.

Hijos de Jovita acusan negligencia médica

Sin embargo, Jovita, pese a haber hecho su mayor esfuerzo por recuperarse, murió de un paro cardiaco el mismo día en que acudió al laboratorio privado para que le hicieran el estudio de PCR. Sus hijos recibieron días después el resultado de la prueba Covid-19, que salió negativa.

Esto se pudo haber evitado. Nosotros creemos que es una negligencia médica, ya que no había elementos suficientes para que ese día dijeran que era Covid-19”, expresó Adolfo Barraza, uno de los hijos.

La familia señala que Jovita hubiera seguido con vida si la atención se le hubiera brindado de manera oportuna, por lo que están realizando los trámites para proceder de manera legal y demandar al hospital, ya que explican que los médicos y los hospitales no deben valerse de la pandemia para negar la atención a los pacientes que acuden por otros problemas de salud.

La familia espera que las autoridades de Salud verifiquen cómo están funcionando las clínicas privadas y no cometan irregularidades.

