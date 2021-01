Justicia Para Mariana: estudiante de Medicina es encontrada muerta

Chiapas.- Hoy las redes sociales amanecieron con una petición de miles de ciudadanos hartos de la inseguridad e impunidad que se vive en México: exigir justicia para Mariana, una estudiante de Medicina que fue asesinada semanas después de haber sido ignorada por autoridades de Chiapas cuando denunció que la violaron.

De acuerdo con El Universal, Mariana de Lourdes, de 24 años, fue encontrada sin vida la mañana del jueves en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, donde realizaba su servicio social.

Peritos determinaron que la joven aspirante a ser doctora fue ahorcada, por lo que la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

La ignoraron cuando denunció haber sido violada

El feminicidio de Mariana no solo ha causado enojo entre los mexicanos por ser un caso más de la violencia que viven las mujeres minuto a minuto en nuestro país, sino también porque la joven fue ignorada por las autoridades días antes de su muerte.

Hace dos meses la joven doctora fue víctima de abuso sexual por integrantes de la comunidad por lo que acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia y posteriormente acudió a la Secretaría de Salud para que la apoyaran y la transfirieran a otra comunidad pero esto no sucedió.

Les pedimos ayuda a la comunidad médica. Nuestra compañera fue asesinada y se nos quiere hacer creer que se hizo daño. Ella le hizo saber a nuestra facultad de los abusos que sufría en su unidad de SS y pidió su cambio y la ignoraron. #JusticiaParaMariana

Conocidos de Mariana señalaron que las autoridades le dijeron que se tomara un mes de vacaciones para su recuperación, al parecer en este periodo ella no recibió el apoyo económico que recibía por su servicio social lo que presuntamente derivó en una depresión.

Exigen #JusticiaParaMariana

#Chiapas | Mariana de 24 años realizaba un servicio social en Ocosingo. Hace un mes abusaron sexualmente de ella, denunció y no hicieron nada. Ayer fue localizada asesinada.



Exigimos a @RutilioEscandon su intervención y acciones a los responsables.#JusticiaParaMariana pic.twitter.com/wffAaYGDcY — Las brujas del mar (@brujasdelmar) January 29, 2021

La Policía informó que el cuerpo de la joven no presentaba huellas de violencia o agresión sexual al momento de ser localizado, por lo que en redes sociales internautas han acusado a que no Mariana no fue asesinada, sino que ella misma se quitó la vida; no obstante autoridades aún trabajan en el caso para esclarecer el hecho y hasta ahora su principal línea de investigación es feminicidio.

Además, colectivos de feminismo han utilizado el hashtag #JusticiaParaMariana para insistir a las autoridades en que se esclarezca el caso y no quede impune.

Los usuarios de Twitter exigen a la Fiscalía que no solo se aclare cómo ocurrió la muerte de Mariana y que se atrape al culpable, en caso de que se trate de un feminicidio, sino que también se continúe con la búsqueda de quién la violó.

No porque ya no estés Mariana tu violador va a quedar libre, nosotras somos tu voz, la voz de las que ya no están y exigiremos justicia”, “Cárcel para el asesino de Mariana y cárcel para el abusador de Mariana, no más impunidad en México”, “Si su violador creyó que con matarla ya no enfrentaría la justicia, está equivocado. Te vamos a encontrar #JusticiaParaMariana”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.