JusticiaParaDiana; asesinan a estudiante en Nayarit y se vuelve tendencia

CDMX.- Diana Carolina Raygoza Montes, de 21 años, fue asesinada en Tepic, Nayarit y familiares, amigos y organizaciones civiles exigen justicia.

Los primeros reportes indican que la joven fue ayer agredida sexualmente y su cuerpo presentaba lesiones producidas por arma blanca; aún se espera que las autoridades correspondientes confirmen el hecho.

Diana Carolina había denunciado en sus redes sociales ser víctima de acoso callejero en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit.

El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro sientes una impotencia enorme y saben que es lo peor? Que había sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo”, publicó la joven el 21 de agosto de 2019 cuando estaba en una parada de camión.