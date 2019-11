Justifica AMLO baja en el PIB porque ‘están poniendo orden’

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que no hay crecimiento en el País porque se pone orden en la inversión pública como privada.

Al justificar la baja del Producto Interno Bruto (PIB) reportado hace unos días por el Inegi, el Mandatario aseguró que, según sus datos. la economía va "muy bien".

No es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar, no han aumentado los precios de la gasolina, diesel, el gas, la luz, están llegando apoyos a los pobres, como nunca".

López Obrador argumentó que primero están estableciendo bases y, después, habrá crecimiento.

No es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas. ¿Por qué el crecimiento escaso?, porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar, ya no es dar contratos a diestra y siniestra, concesiones, ya no es 'inviertan, aunque destruyan, aunque contaminen, ahí van contratos, aunque haya sobreprecios de hasta el mil por ciento'. No, estamos poniendo orden, establecido las bases y va haber crecimiento, sin duda".