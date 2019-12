Karime Macías se dice víctima de una 'cacería absurda'

México.- Karime Macías dijo ante un tribunal federal ser víctima de una "cacería absurda" motivada por razones políticas, pues asegura que la Fiscalía de Veracruz, en la gestión de Jorge Winckler, nunca persiguió a los responsables materiales del desvío que le pretenden imputar.

Afirma que la única prueba que usó la Fiscalía para relacionarla con un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, es el dicho de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud estatal, obtenido mediante torturas.

Así lo expone la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el recurso de revisión con el que impugna la negativa del amparo que pidió contra la solicitud de extradición al Reino Unido y la orden de aprehensión.

El dicho de un testigo privado de su libertad fue bastante para pretender incriminarme en lo que me es ajeno. Extraña, eso sí, que los supuestos autores materiales ni acaso fueron imputados en esta cacería absurda de la que me han hecho víctima las autoridades veracruzanas que, por razones meramente políticas, no descansaron hasta conseguir un mandamiento para mi captura valiéndose de métodos propios de ese México que todos queremos dejar atrás", dice Macías.