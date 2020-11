Karina tomó un Uber para regresar a casa, no llegó, fue abusada y asesinada

Hermosillo, Sonora.- Karina Badilla Castro decidió regresar a casa en un Uber, pero nunca llegó, fue asesinada. Su familia reveló que fue abusada sexualmente.

Era sábado por la noche, la mujer de 23 años decidió salir a una fiesta en la colonia San Luis. Ya a las 5:30 horas del domingo decidió pedir un Uber para regresar a casa al norte de Hermosillo. Nunca llegó. Su conexión en WhatsApp marcó las 6 de la mañana.

La tarde del mismo domingo fue localizado su cuerpo, su mamá Valeria la identificó.

El cuerpo se encontraba desnudo y con golpes en la cabeza, estaba en una brecha entre las colonias Quinta Esmeralda y Villas del Sur, al sur de Hermosillo.

Describen crimen

A través de Facebook, familiares narraron el crimen.

"Abusaron sexualmente de mí, me golpearon a tal punto de desconocer mi cara, mi cuerpo, para después estrangularme, desde ahí no supe más de mí, no pude defenderme, no pude avisar que no volvería, que cuidaran a mis hijos, no pude avisar quién me hizo esto", dice la publicación en Facebook.

"NO MERECÍA IRME DE ESA MANERA, mi familia dependía de mí, mis hijos unos indefensos niños con tan solo 3 y 6 años de edad se quedaron solos, sin mí preguntándose cuándo volverá mami Karina, no solo causándoles el dolor de mi repentina muerte, sino también de saber todo lo que el chofer de UBER me hizo, la desesperación que sentí, sin poder hacer nada para defenderme, ME DIERON UNA MUERTE QUE NO MERECÍA, DOLOROSA E INDIGNANTE".

Más feminicidios en Sonora

Karina no fue la única mujer que fue asesinada en los últimos días en Sonora.

El mismo domingo fue asesinada a disparos Anahí, de 19 años, tenía 36 semanas de embarazo, su bebé también murió.

La Fiscalía informó que detuvo a su pareja sentimental Román Francisco, de 31 años, como presunto responsable.

Por la noche del mismo domingo, Karolina Ayala, de 20 años, fue localizada sin vida en la colonia Municipio Libre, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

(Con información de Reforma)

HLL