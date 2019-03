La Iglesia católica en México tiene 101 casos de pederastia

En 64 de las 95 diócesis que hay en el país se tiene registro de 101 casos de abusos sexual cometidos por clérigos denunciados ante el Ministerio Público, los cuales se han presentado de 2010 a la fecha, indicó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Al presentar los resultados del Encuentro de Protección de Menores, realizado en el Vaticano, Rogelio Cabrera López, presidente de la CEM, detalló que se está recabando la información en las diferentes diócesis del país para conocer los casos que se han reportado y cuántos de ellos han sido denunciados ante las autoridades civiles; reconoció que no se tiene cuantificada la totalidad de los sucesos.

No tenemos la información total, tenemos que revisar hasta dónde llega esta realidad. Hasta ahorita no podemos cuantificar la totalidad, ojalá y no sea una plaga.