La UE se queda sin paciencia

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit, se está alargando más de la cuenta. La UE y el Reino Unido, las dos partes implicadas, buscan llegar a un acuerdo en el que nadie salga perjudicado y del que todos se puedan beneficiar. Sin embargo, el acuerdo no llega y los representantes de la Unión Europea comienzan a cansarse de las negociaciones y de las prórrogas que no llevan a ningún avance.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo que representa a los 28 países que forman la Unión Europea, ha manifestado su descontento por la falta de avances en el Brexit, cuando la fecha de la separación del Reino Unido de la UE está fijada, oficialmente y por ahora, para el 29 de marzo: es decir, menos de un mes.

Theresa May asimila derrota tras derrota: en cada reunión no llega a ningún acuerdo con los políticos europeos y la Primera Ministra Británica cada vez tiene menos apoyo de los suyos. Tanto los políticos de la oposición británica como los ciudadanos manifiestan su descontento en medios de comunicación y manifestaciones, y el país se sumerge, así, en el descontento social.

El Parlamento de Westminster es testigo de las derrotas de May, y eso deja al descubierto el bloqueo del Brexit: las negociaciones no llevan a mejoras que permitan un acuerdo con beneficios para ambas partes. De momento, todo puede pasar. Ni la UE ni el Reino Unido quieren una salida sin acuerdo: pues podría dar lugar a muchos problemas tanto a corto como a largo plazo.

May pide más negociaciones, pero los políticos europeos que representan a la UE no están dispuestos a ceder en esto ya que las últimas negociaciones no han servido para nada. Esto hace que los europeos pidan a May garantías que muestren que más negociaciones son necesarias y pueden ayudar a acercar el final del Brexit.

La situación es indecisión e incertidumbre, y nadie quiere seguir alargándolo: pero ninguna de las partes quiere realizar los cambios que la otra parte pide. A esto hay que sumar que en dos meses tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha declarado que “si el Reino Unido sigue formando parte de la UE en esa fecha, deberá presentarse a las elecciones”.

Las cosas se complican y mientras más tiempo pasa hay más consecuencias. El ejemplo más claro es la libra y cómo ha perdido valor, también los inversores de trading se han alejado de ella, desde que empezase el Brexit. Esto ha llevado a que haya más operaciones de trading en bitcoin u otras divisas con menos volatilidad; así como más trading en otros instrumentos financieros.