La carne es débil, la tentación grande, dice maestro acusado de acoso

Estado de México.- Un maestro fue grabado respondiendo a acusaciones de acoso de esta forma: "son mujercitas y bueno, la carne es débil, la tentación es grande".

Según Reforma, la grabación presuntamente ocurrió en las instalaciones de la Preparatoria Número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Precisamente este martes, estudiantes de esa institución colocaron un tendedero con carteles por acoso dentro de los salones.

Lo que a mí me preocupa, no me preocupa mucho, porque soy hombre, como los varones de aquí y ustedes como mujercitas, son mujercitas y bueno, la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre".