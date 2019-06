La carta de renuncia de José Narro al PRI que dirige Claudia Ruiz Massieu

La salida de José Narro del PRI destapó una crisis interna en el partido. Conoce la carta íntegra de renuncia del ex Secretario de Salud.

Señora Presidenta (Claudia Ruiz Massieu):

En marzo de 1973 ingresé al PRI. Durante más de 46 años he militado en él y lo he hecho convencido de que se trata del partido de México y sus mejores causas. Participé en las tareas que se me asignaron y siempre puse en ellas el mejor de mis esfuerzos y capacidades. Serví en los gobiernos emanados de sus filas y también lo hice con emoción y compromiso. Siento el orgullo de haber aportado a mi país mi trabajo y dedicación, sin ningún regateo. Solo me aparté del partido cuando serví a la Universidad Nacional Autónoma de México como rector y director de su Facultad de Medicina.

El 1 de marzo del año en curso, después de separarme de la UNAM, tomé la decisión de participar en el proceso de elección de la próxima dirigencia. Lo hice convencido de que podía aportar mi hoja de vida a la causa de recuperar la unidad entre la militancia, de contribuir a restablecer el orgullo y la identidad de los priistas, de conquistar nuevamente la confianza de la sociedad en el partido y con el propósito de configurar una oposición digna y verdadera, que representará el sentir de muchos mexicanos por la marcha inconveniente del país.

Desafortunadamente, el cause que tomó el proceso, la actitud de algunos destacados miembros de nuestro instituto político, la permisividad del Comité Ejecutivo que usted encabeza, al igual que la injerencia indebida y grosera del gobierno federal, sin que mediaran acciones de su parte para rechazar esa intervención, me han llevado a tomar la decisión de no participar en la que será la mayor mascarada de nuestra historia. Lo hago con la convicción de que la simulación y los excesos, parte fundamental de nuestros problemas, dominan la organización y desarrollo de dicho proceso y no tengo disposición alguna para ser comparsa de ello. Le adjunto el texto que hice público y que da a conocer lo anterior.

El partido debe hacer una profunda reflexión del momento que vive. Lo he señalado y lo reitero, a la derrota política que tuvimos en 2018, derivada en parte de los males antes señalados, se ha sumado una apremiante situación financiera. Por desgracia lo peor de todo no es eso. Como lo anticipé en algún momento, lo más grave es la quiebra moral que nos puede alcanzar, de seguir con la farsa en proceso. De nueva cuenta, no estoy en la disposición de ser parte de ello.

Por todo lo anterior, le solicito que proceda a tramitar en el partido y frente a las autoridades electorales del país, mi renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional a partir de la fecha.

José Narro Robles