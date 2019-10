La importancia de que los estudiantes reciban el apoyo que necesitan

Una de las principales preocupaciones de los padres es que sus hijos no sufran fracaso escolar. Para ello, se implican en su proceso educativo y buscan el apoyo necesario cuando ven que se quedan rezagados en sus estudios. Esta actitud por parte de los progenitores o tutores es vital para que los niños no se sientan frustrados cuando no alcanzan el nivel que se les exige.



Por todos es sabido que el ritmo madurativo de los niños y su proceso natural de aprendizaje difiere de un alumno a otro. Sin embargo, en la escuela, los distintos métodos educativos obligan a todos los estudiantes a alcanzar unos conocimientos al mismo ritmo. Los niños están sometidos a la enorme presión de entender todas esas materias obligadas a asimilar a determinada edad, por estar incluidas en el currículo de cada asignatura.

La presión escolar y familiar

El alumno que necesita más tiempo, en muchas ocasiones, siente una gran presión por parte de los profesores y de los compañeros de clase, pues se sienten inferiores en el entorno educativo. En casa, por parte de la familia, también sienten ese peso, pues no cumplen con las expectativas debido a las bajas calificaciones y se sienten decepcionados constantemente.

La acumulación de conceptos pendientes, el ritmo escolar que no le da un respiro y los problemas de autoestima hacen que, al final, el alumno se encierre en sí mismo y sienta rechazo por la escuela y el aprendizaje, reniegue del interés por saber más y le cierre el paso a la curiosidad innata que toda persona siente por el mundo que le rodea.

Para evitar que esto suceda, se debe buscar apoyo escolar al primer signo de que el estudiante se queda atrás, no por dejadez, sino porque realmente no puede seguir el ritmo que marca la escuela a pesar de su esfuerzo.

Una de las materias que mas suele costar a los alumnos desde la educación primaria es matemáticas. Encontrar un profesor de apoyo para mejorar en matemáticas o en aquellas materias que pueden resultar difíciles es básico desde primaria hasta preparatoria a fin de evitar extraordinarios.

Matemáticas, una de las materias más difíciles

De entre todas las asignaturas, las matemáticas y sus conceptos son los que más dificultades ofrecen a los niños, una realidad que viene ocurriendo ya desde primaria, ¿cómo se les puede ayudar?

Un profesor de apoyo

Recurrir a un profesor particular de Matemáticas experto en apoyo escolar es la mejor opción para ayudar a los hijos y evitar que se sientan frustrados por quedarse rezagados del grupo de estudiantes al que pertenecen.

La primera labor de estos expertos es identificar cuáles son los problemas que el alumno presenta para adquirir los conocimientos de esta asignatura. Habitualmente, suele existir un error de base en la formación recibida en años anteriores que le impide asentar los nuevos.

La presencia de un profesor de apoyo, será muy beneficiosa desde el primer día. Por un lado, el alumno tomará confianza rápidamente y se sentirá mejor en el aula y el entorno educativo. Su relación mejorará con los profesores y los compañeros.

Por otro lado, la familia se sentirá más relajada sin tener que dedicar el tiempo que pasan juntos a reprimendas por bajas calificaciones o a intentar explicarle conceptos de los que tampoco tienen los suficientes conocimientos. Bien es cierto que la familia puede ayudar al alumno en todo lo que pueda, pero hay veces que los progenitores o tutores no están calificados para hacerlo. Al final, este tipo de situación se vuelve mucho más frustrante para todos.

Ejercicios online de matemáticas

Gracias a las nuevas tecnologías, se tiene al alcance muchos recursos que pueden ayudar a los alumnos a mejorar sus notas y sus competencias, como los ejercicios de matemáticas que se ofrecen en webs especializadas como vitutor.net. Estas tareas online les permiten practicar y afianzar los conocimientos que se han dado en el aula. Es una herramienta muy útil también de cara a la preparación de los exámenes. Los alumnos que han practicado, una y otra vez, afrontan mucho más seguros los exámenes al ir mejor preparados.

Se pueden encontrar recursos en internet para todas las edades y niveles, por lo que el estudiante podrá elegir aquellos ejercicios que mejor le vengan en cada momento e ir aumentando la dificultad a su ritmo.

Juegos matemáticos

Siempre se ha escuchado que la mejor forma de aprender es jugando, que los niños aprenden desde que nacen a través del juego. En este sentido, debemos aprovechar las cualidades que tiene el juego para el aprendizaje para mejorar las competencias matemáticas de los alumnos

Al igual que en el caso de los ejercicios, hay muchos recursos interactivos relacionados con las matemáticas para que los niños puedan aprender mientras se divierten.

Los mejores juegos matemáticos son aquellos que se enfocan en la adquisición de habilidades matemáticas específicas y tienen el nivel de complejidad apropiado. De este modo, los estudiantes pueden aprender y avanzar sin que aparezca el estado de frustración, que hace que baje la autoestima de los alumnos y acaben por abandonar los estudios.

Además de ser divertidos, los juegos matemáticos tienen muchos otros beneficios, son una manera atractiva de adquirir los conocimientos al tiempo que reduce el estrés académico, tan perjudicial para el progreso de los estudiantes desde primaria hasta secundaria y preparatoria.