¿La marihuana es sagrada? Esto piensa esta senadora de Morena

Minutos antes de inaugurar un foro, la senadora Jesusa Rodríguez, de Morena, afirmó que la marihuana no es una droga sino una planta sagrada.

Pienso que primero la definición de drogas está equivocada: la marihuana no es una droga, como no lo es el peyote, como no lo son los hongos. Son plantas sagradas, hay que respetarlas y hay que regresarle su lugar", sostuvo.