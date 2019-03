La mayoría de las católicas no son inteligentes, dice senadora de Morena

La senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, levantó polémica durante un debate sobre el aborto en el Senado, al opinar que "no es común" que las personas de la fe católica sean inteligentes.

La legisladora morenista hizo estos polémicos comentarios al pronunciarse para otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2019 a María Consuelo Mejía Piñeros, fundadora de la asociación "Católicas por el Derecho a Decidir" y defensora de los derechos reproductivos de las mujeres, publicó el portal Reporte Indigo.

En sus comentarios, Rodríguez celebró la postura de la activista a pesar de sus creencias religiosas.

Celebro, festejo, que una mujer como María Consuelo Mejía, quien, además de ser católica es inteligente, cosa que no es muy común", dijo.

El senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín respondió ofendido a la morenista.

Soy católico, malo, pero soy. Me considero inteligente y que alguien diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica me ofende y ofende a muchos católicos", respondió.