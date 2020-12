La misteriosa desaparición de una exreina juvenil que moviliza a México y EU

Hermosillo, Sonora.- Desde el 1 de diciembre, dos naciones se movilizan para localizar a una ciudadana estadounidense que desapareció en Hermosillo, Sonora.

Se trata de Delia Emily Castillo, quien fue Miss Teen Mundo Latina en 2017, y se encontraba en México luego de cruzar la frontera estadounidense.

Según Proceso, la menor de 17 años esperaba a sus padres en el auto en el que viajaban cuando bajaron para comprar alimentos en un restaurante en San Pedro El Saucito en Hermosillo. Desde entonces no se sabe nada de ella.

Aunque lo sospechoso es que la menor desapareció del auto cuando su familia salió del establecimiento.

Yo me estacioné en San Pedro a bajarme al baño y nos entretuvimos pidiendo comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre. Entramos al restaurante y cuando salimos ya no estaba y desde entonces no sabemos nada de ella", dijo un familiar, según Proceso.