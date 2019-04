'La principal labor del periodista es cuestionar', dice Jorge Ramos

México.- El periodista Jorge Ramos llamó a los periodistas mexicanos a desoír la petición del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de ser prudentes para evitar ser atacados en redes sociales.

La principal labor social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. A nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. Pero eso no lo parece tener muy claro el Presidente mexicano", afirmó en un artículo publicado en The New York Times.