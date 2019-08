'La violencia a las mujeres no se resuelve con más violencia': Sheinbaum

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reprobó la violencia registrada ayer durante las manifestaciones en contra de la violencia de género en la CDMX.

Durante una entrevista telefónica con Denise Merker para En Punto, Sheinbaum consideró que aunque está de acuerdo con el reclamo de las feministas por la violencia contra las mujeres, este problema "no se resuelve con más violencia".

"La demanda de erradicación a la violencia de género es absolutamente legítima (...) es cierto que hay hartazgo, pero me parece que la violencia no puede justificarse de esta manera. La violencia hacia las mujeres no se resuelve con más violencia", dijo.

La jefa de Gobierno consideró que los colectivos han estado actuando de forma "provocativa" desde principios de semana que se registraron ataques a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por lo que reafirmó que el su administración "no caerá en provocaciones".

'Tienen las puertas de gobierno abiertas'

Claudia Sheinbaum afirmó que siempre estarán abiertos con los manifestantes que se acerquen a dialogar y buscar soluciones.

"La puertas del gobierno de la ciudad están siempre abiertas para el diálogo y para construir. Hemos tenido varias reuniones con grupos de mujeres feministas que luchan en contra de la violencia y estamos creando una estrategia conjunta", agregó.

La jefa de gobierno consideró que es probable que existan grupos organizados que desatan la violencia en estas protestas, precisamente para buscar una confrontación con las autoridades; sin embargo, aún no han sido identificados dichos grupos.