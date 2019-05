La vocación llevó a Alejandro a ser maestro

Irapuato.- La vocación por enseñar llevó a Alejandro Guerrero Silva a comenzar su carrera como docente de nivel primaria hace más de 30 años, dedicando 2 décadas de su trabajo a las comunidades.

Fue cuestión de vocación, desde muy niño quise servir, primero quise ingresar al sacerdocio y no se pudo, pero eso me llevó a la docencia, del seminario me metí a la Escuela Normal Oficial de Irapuato a los 18 años, para estudiar para maestro y de ahí me gustó, incluso yo hacía mis prácticas antes de haber terminado en la normal, las hacía en la escuela de los Salesianos”, recordó.

La primera escuela primaria donde laboró fue la Benito Juárez del Centro Histórico de Irapuato.

Después estuve en Silao en una escuela en una comunidad, después en una escuela que también quise mucho fue Guadalupe Victoria en la comunidad Valencianita, duré 15 años no me quería cambiar porque me gustaba mucho”, dijo.

El profesor, Licenciado en Educación Primaria, trabajó en comunidades como Valencianita, Purísima del Progreso, Laguna Larga, por mencionar algunas; hoy las recuerda con mucho cariño, pues asegura, conoció grandes compañeros y alumnos que hasta la fecha lo siguen frecuentando.

Hay algunos alumnos me siguen frecuentando, me buscan y me invitan incluso a ser padrino de sus hijos en diferentes cosas como Primera Comunión, Bautizo, incluso me traen a sus hijos para que los oriente en tareas o materias”, explicó.

Debido a su trabajo y entrega, este día del maestro fue reconocido por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Región Suroeste, con la medalla para docentes de más de 30 años de servicio.

En realidad estoy cumpliendo 33 años, hoy me dan la medalla de 30 porque estoy en el servicio Federal y cuando empecé era Estatal, he estado en muchas escuelas, he visto pasar a muchos alumnos que ahorita ya son profesionistas varios de ellos me siguen frecuentando, además durante 20 años trabajé en comunidades”, reiteró.

Actualmente se desenvuelve como maestro del sexto grado de primaria, por la mañana en la escuela Héroes de Nacozari y por la tarde en la escuela Ignacio Ramírez de la colonia Benito Juárez.