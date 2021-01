VIDEO. Lady Gaga se impone con su voz al cantar el himno ante Joe Biden

No es la primera vez que Gaga participa en los actos del presidente electo.

Washington, EU.- Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos en la toma de posesión de Joe Biden como 46º presidente de Estados Unidos, en un relevo de poder que se concretó este miércoles en el Capitolio sin la presencia de Donald Trump, el mandatario saliente.

Con un imponente vestido rojo enmarcado con el broche de una paloma de la paz dorada, la reconocida artista se llevó los aplausos de todos los presentes con su sentida interpretación.

Tras la presentación de Lady Gaga, fue el turno de Jennifer Lopez quien realizó un número musical con el que dejó un mensaje especial para la comunidad latina cuando exclamó en español: “¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”.

Horas antes de su presentación, Lady Gaga compartió una fotografía en su perfil de Instagram (con más de 45 millones de seguidores) donde se la puede ver rezando por su país desde el Capitolio, ataviada con un abrigo-capa de lana blanca. “Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses”, escribió el martes por la noche. “Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio”.

No es la primera vez que Gaga participa en los actos del presidente electo. Para el cierre de campaña de Biden en Pittsburgh, también se llevó el protagonismo con un gran show. La cantante no solo actuó, sino que ofreció un reivindicativo discurso y cargó contra Donald Trump.

