Lanza OMS estudio 'Solidaridad' para comparar vacunas

Ginebra, Suiza.- Para probar de forma rápida y masiva las diversas propuestas de vacunas contra el COVID-19, la OMS lanzó hoy un estudio clínico llamado “Solidaridad”.

Este anuncio fue hecho esta mañana por el doctor Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud, en la conferencia de prensa diaria.

China anunció en las últimas horas haber desarrollado la primer vacuna contra el COVID-19 y anunció el inicio de pruebas en humanos, tan solo 60 días después de que la secuencia genética del virus fuera descubierta y compartida con el mundo.

Así mismo, este lunes Estados Unidos empezó un estudio en humanos con una vacuna.

Las pruebas en humanos pueden tardar meses y la aplicación de diferentes metodologías puede retrasar la obtención de clara y fuerte evidencia de que la vacuna tiene un efecto positivo.

Ante ello, el director de la OMS anunció que la organización y sus aliados lanzaron un estudio clínico en muchos países, con el que tratamientos experimentales no probados se pueden comparar entre sí.

Explicó que el ensayo proporciona procedimientos simplificados para permitir que incluso los hospitales que han sido sobrecargados participen.

Muchos países ya han confirmado que se unirán al ensayo: Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia.

El director de la OMS resaltó que los casos confirmados a nivel mundial superan ya los 200 mil y las muertes exceden los 8 mil, siendo los focos más importantes Europa y el Pacífico occidental.

Adhanom envió un mensaje claro, sobre todo a quienes creen poco probable que pueden contagiarse.

No asumas que tu comunidad no se verá afectada. Prepárate como si lo fuera. No asumas que no estarás infectado. Prepárate como si lo fueras.