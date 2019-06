'Las Pelonas', banda de secuestradores que escoge a estudiantes de prepa y universidad

CDMX.- Desde 2015, una banda de secuestradores identificada por las autoridades locales como "Las Pelonas", opera en las alcaldías del sur de la Ciudad.

Sus víctimas son estudiantes preparatorianos y universitarios de escuelas privadas en Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco. Para regresar a sus víctimas con vida piden sumas de entre 4 y 5 millones de pesos; aun así, asesinan a los plagiados durante las primeras 48 horas luego de su rapto.

El modus operandi es muy similar al caso del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo. Con base en la carpeta de investigación FCIH/UI-1C/D/00100/06-2019, está es una línea de las líneas de investigación, pero hasta el momento, la procuraduría local no ha encontrado indicios para vincular a la banda en este secuestro.

Otra de las características de Las pelonas es que asesinan a sus secuestrados en un lapso de 48 horas y sus cuerpos los abandonan en la zona boscosa de Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta; el líder de ese grupo es identificado solamente con el mote de "El Barbas". Un audio en poder de EL UNIVERSAL da cuenta de la negociación entre el secuestrador y el padre de una joven universitaria en hechos ocurridos en 2017.

"No me digas una m*****, me vas a juntar los 4 millones, escúchame bien, no te vayas a pasar porque esto puede cambiar muy drásticamente c*****, ni me hagas e****** ni me digas que me vas a salir con 100 mil o 400 mil pesos porque te mando a la v****. Ni si quiera 1 millón de pesos te voy a aceptar por la p***** vida de tu hija", se escucha en el audio, al tiempo que el padre pide tiempo para juntar el dinero y que no le haga daño a la joven.