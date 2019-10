Las 'excusas' de Yeidckol Polevnsky y Ana Guevara tras condonación de impuestos

CDMX.- La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, negó que el SAT le haya condonado impuestos por 16.4 millones de pesos en 2013 y afirmó que, de hecho, la autoridad fiscal actuó con saña en su contra.

En entrevista con REFORMA, la líder morenista señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le canceló ese cobro tras demostrar que ella no tenía por qué pagarlo.

Relató que, cuando se desempeñó como senadora (2006-2012), su contador cometió el "error" de no tramitar el cambio de su régimen fiscal de persona física con actividades empresariales al de asalariada.

Indicó que el adeudo de 16 millones de pesos se generó por retenciones de IVA que ella supuestamente debía trasladar al fisco; además, dijo, le sumaron multas y recargos por la falta de pago.

(El contador) no hizo el cambio de régimen fiscal y me dejó como con actividad empresarial; cuando tú eres empresario o tienes actividad empresarial, facturas, cuando facturas cobras IVA, y ese IVA lo tienes que reportar al Gobierno porque obviamente solo lo trasladas, no es tuyo; yo obviamente no estaba pagando IVA porque no era empresaria en todo ese periodo en que estuve de senadora.

Vimos que fue un error del contador no haber cambiado el régimen fiscal, se cambió el régimen fiscal, se explicó, se demostró, se aclaró todo, y cuando se hizo esto pues ya se (eliminó el cargo). No me perdonaron ni un peso de impuestos, ni medio peso, a mí lo que me quitaron fue el IVA que ellos habían calculado quitarme, también me quitaron los intereses, las multas, los recargos, las actualizaciones, todo eso que hizo una cuenta terrible", expuso.

Polevnsky lamentó que, por no pagar un adeudo que no debía, se piense que el SAT le perdonó impuestos.

Yo nunca considero que tenga que pagar algo que no me corresponde", sostuvo.

Lo que sí quiero que quede claro es que a mí no me perdonaron un peso de impuestos, ni uno".

Incluso, dijo que a ella la persiguió la autoridad fiscal por su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y su oposición a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Nada más que quede muy claro: a mí no me hicieron ningún favor, conmigo se ensañaron en toda la extensión de la palabra y me revisaron hasta la tierrita en las uñas", aseguró.

Y Ana Guevara

La actual directora de Conade, Ana Guevara, afirmó a Radio Fórmula que su caso está dentro de la figura "Errores de contadores", que le permitieron la condonación de 9.6 millones de pesos.

Fue auditoria derivada de un ejercicio fiscal todavía en activo como atleta y que se encontró un error del contador que no acreditó (…) lo tipificaron como defraudación fiscal y eso derivó en una auditoria", explicó Guevara.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos