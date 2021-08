A dos días de su audiencia inicial ante un juez para enfrentar las acusaciones de soborno que dice el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el panista Ricardo Anaya "reapareció" en Twitter para denunciar que la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, no le ha dado acceso a la carpeta de investigación.

Ricardo Anaya aseguró que lleva seis días pidiéndole a la Fiscalía la carpeta de investigación.

Un hombre falleció tras el choque de un tráiler y de una pipa cargada con gas LP en la carretera San Luis - Lagos de Moreno.

Mientras que el conductor del tráiler logró salir del vehículo, el hombre que conducía la pipa cargada de gas LP fue devorado por el fuego al quedar prensado.

Mediante el Portal del Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México fueron publicadas las nuevas vacantes de empleo para mexicanos en Estados Unidos.

Estas dos ofertas de trabajo son para ciudadanos de México que estén interesados en laborar en el sector turístico en un resort en el estado de Vermont.

Una simple prueba de sangre podrá detectar si el paciente contagiado padecerá ‘Long COVID’, según reveló un estudio reciente.

El estudio piloto fue realizado por la Clínica Long COVID en el Hospital Addenbrooke en Cambridge a 85 pacientes.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera víctima de un bloqueo de los maestros de la CNTE, en las redes sociales revivieron un video de un líder campesino afirmando que el Presidente de México fue quien le enseñó a protestar.

Este viernes, AMLO acusó a la CNTE de hacer un bloqueo "completamente ilegal", pues no le permitieron llegar a su conferencia matutina conocida como "mañanera". En un tono molesto, el Presidente de México afirmó: "podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten".

