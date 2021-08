Por COVID en EU, las personas con sistemas inmunes débiles recibirán una tercera dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna para aumentar su protección ante la variante delta del Coronavirus.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó la noche del jueves la medida para personas que por ejemplo hayan recibido un trasplante de órganos, con enfermedades terminales como cáncer.

El premio de 20 millones de pesos que ganó el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión en el ‘sorteo del avión presidencial’ del 15 de septiembre pasado, nunca llegó.

Así lo confirmó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez en la rueda de prensa semanal sobre la pandemia de COVID.

A medida que el regreso a clases presenciales se acerca en México, padres de familia se han preguntado sobre los síntomas de COVID o su variante Delta en niños.

Mediante un comunicado, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial la Salud (OMS), indicó que en todas las regiones, aumentó el número de niños que no recibieron las primeras dosis vitales de la vacuna COVID en 2020.

La vacuna COVID AstraZeneca ha resultado con mayor efectividad en los ciudadanos mexicanos que la recibieron.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), indicó desde el mes de abril que la AstraZeneca tiene una eficacia del 63.09%, según los estudios realizados por el Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, los inoculados con esquema completo tienen un 90 por ciento de protección contra COVID grave o fallecimiento ante la enfermedad.

Con una vallenata y una reflexión sobre la vida es como el Presidente de México Andrés Manuel López (AMLO) trata de convencer a los padres sobre el regreso a clases presenciales.

Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, debemos enfrentar las adversidades, 'los caminos de la vida no son como imaginaba'", dijo AMLO a los padres de familia.

Y lo más visto de nuestro sitio am.com.mx

Así puedes darte de alta o reactivar las notificaciones de AM

Desde tu dispositivo móvil usando Chrome.

Dependiendo la versión de tu navegador, puede haber alguna diferencia con los pasos, lo esencial es que debes permitir las notificaciones de am.com.mx



Si requieres apoyo, puedes mandarnos un WhatsApp al 4773947884.

FRG

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos