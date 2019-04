'Le fue muy bien a los liberales en España': AMLO

CDMX.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el triunfo del PSOE en España y ofreció mantener una buena relación con el nuevo gobierno.

"Como se sabe le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador que no avanzaron, no les alcanzó, de todas maneras nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o de tendencia conservadora", dijo.

Destacó una vez más que no intervendría en asuntos internos de otros países, por el principio de no intervención.

“Eso es lo que puedo comentar, no me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos, decisiones que corresponden a pueblos y a gobiernos extranjeros, vamos a ser muy respetuosos”, finalizó.

Hoy #España ha votado en defensa de los derechos y las libertades, de la igualdad y la justicia social, por un país que mira al futuro y quiere seguir avanzando. Gracias a los más de 7.300.000 españoles y españolas que hoy han confiado en el @PSOE.#HicisteisQuePasara pic.twitter.com/G1pZLyAkog — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de abril de 2019

Elecciones en España

Ayer, Pedro Sánchez ganó las elecciones de España con respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), repuntando el triunfo de la izquierda, mientras que la derecha retrocedió.

El PSEO logró 123 diputados en el Congreso compuesto por 350 legisladores, con un 28.69% de los votos.