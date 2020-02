Legionarios intentan sobornar a víctimas para que cambien sus testimonios

Milán, Italia.- Los Legionarios de Cristo ofrecieron 16 mil 300 dólares a la familia de una víctima de pederastia para que éste se retractara de un testimonio que incriminaba a un sacerdote mexicano de abusar repetidamente de él cuando tenía 12 años.

Los abusos iniciaron en 2008 cuando el menor, de nacionalidad española, estudiaba en el seminario de los Legionarios en Gozzano, Italia.

Cinco años después, la familia presentó una denuncia que culminó, el año pasado, con la condena en ausencia del ahora exsacerdote Vladimir Reséndiz Gutiérrez, quien se cree reside actualmente en Guadalajara, revela una investigación de la agencia AP.

Reséndiz tiene hasta marzo para apelar el fallo y la sentencia de seis años y medio de cárcel ante el Tribunal Supremo de Italia por este caso y el de un menor austriaco.

En octubre de 2013, meses después de que se presentara el caso ante fiscales italianos, Yolanda Martínez, madre de la víctima, recibió una propuesta de acuerdo de parte de los Legionarios.

Cuando Martínez se comunicó con el Cardenal Velasio de Paolis -designado en 2010 por el entonces Papa Benedicto XVI para liderar y limpiar la congregación de los Legionarios- éste no se sorprendió, y se le escapó una risita entre dientes.

De Paolis, según la mujer, le explicó que así se manejan las cosas en Italia y le recomendó llegar a otro pacto sin necesidad de abogados.

El juicio penal por los abusos y encubrimiento comenzará en marzo en Milán.

La grabación de la llamada entre Martínez y De Paolis así como documentos incautados cuando la Policía allanó la sede de los Legionarios en Roma en 2014 son prueba de cómo intentaron obstruir a la Justicia y extorsionar a la familia de la víctima.

Los expedientes internos, por ejemplo, dejaron en claro que Reséndiz era considerado por los propios Legionarios como un riesgo desde que era un seminarista adolescente en la década de los 90. Pero pese a tal advertencia, fue ordenado sacerdote en 2006 e inmediatamente enviado a cuidar a menores en el seminario de Gozzano.

El padre Antonio León Santacruz, director de novicios, escribió sobre Reséndiz en una evaluación interna del 9 de enero de 1994.

Dado su carácter psicológico, se inclina a no respetar las reglas sin gran dificultad, y el psicólogo piensa que será difícil para él mantener una vida consagrada dado que tiene poco respeto por las normas. Las sigue siempre que es supervisado, pero en cuanto puede, las rompe y no tiene remordimientos.

Un año después, en su 19 cumpleaños, Reséndiz escribió una carta a Marcial Maciel, fundador de la Legión.

Tengo varios problemas en el campo de la pureza, y la verdad es que estoy pasándolo mal porque me vienen tentaciones.

Le rezo a la Santa Virgen todos los días para que me bendiga y le pido fuerza para no ofender otra vez; digo otra vez porque he tenido la desgracia de sucumbir aunque con la ayuda de Dios lucharé para formar ese corazón puro y sacerdotal.