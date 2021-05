Lilián Ibarra Retana, una de las muchas mujeres guerreras y dedicadas

Irapuato, Guanajuato.- Lilián Ibarra Retana es mamá de dos adolescentes, lo cual no le impidió emprender y convertirse en una mujer profesionista y exitosa.

Mujer y empresaria, sencilla, valiente, sonriente y feliz de la vida, hoy en día es la Directora del Patronato para el Desarrollo Agropecuario (PDA).

Se define como "la mujer, la mamá, la enfermera, la psicóloga, la que hace de todo un poco en la vida, pero que está satisfecha con lo que ha logrado en los diferentes ámbitos que ha desempeñado".

Para la egresada de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Privada de Irapuato (UPI), la disciplina es la principal virtud que le ha dado la oportunidad de tomar las riendas de su vida.

Sobre su llegada al Patronato que organiza la Expo Agroalimentaria compartió;

Se dio mediante la incursión en los invernaderos, haciendo precolados, haciendo medidores de nutrición para un cultivo de pepino que teníamos, me empecé a adentrar en este mundo cuando era estudiante todavía", recordó.

Lilián está orgullosa de representar el patronato encargado de la exposición que es reconocida como la segunda a nivel mundial y la primera a nivel Latinoamérica.

Me siento orgullosa de decir como mujer irapuatense que somos reconocidos internacionalmente por este evento, porque voltean a ver a nuestro país, a nuestro Estado a nuestro municipio, por un evento que lleva 26 años y que hemos sido factor clave para el desarrollo de varias empresas trasnacionales y no son menos importantes las pequeñas (empresas), los productores mexicanos que desde pequeños han estado picando piedra y que ahorita están fortalecidos y que hemos desarrollado un proyecto juntos, nos sentimos muy orgullosos de ser parte y de estar con ellos desde un inicio hasta ahorita".

Lo que más sorprende de Lilián es su habilidad para formar parte de este patronato donde mayormente vemos hombres y la presencia femenina es casi inexistente, como suele suceder en el sector agrícola.

Sobre si el ser mujer le llegó a afectar en algún momento a su llegada al patronato, comenta,

afectar no, creo que te vas adaptando y se tuvo que ir adaptando el mismo sector, en cierto punto sí, el sector agrícola no tienen un género como tal, yo creo que hace 20 años era más difícil decir ‘agroalimentaria mujeres’, pero en este punto donde nos encontramos, nuestros compañeros ingenieros, no ingenieros, productores o simplemente del género masculino, tenemos una empatía genial".