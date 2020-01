Lilly Téllez llama "miserables" a quienes la buscan fuera de Morena

CDMX.- La senadora Lilly Téllez aseguró que son "miserables" aquellos que la buscan que quede fuera de la bancada de Morena en el Senado de la República, concretamente, citó a Héctor Díaz-Polanco, Gerardo Fernández Noroña y Pedro Salmerón, luego de que el Tribunal Electoral defendiera su permanencia en la fracción.

No permitiré un atropello a la dignidad y autonomía de la representación de Sonora en el Senado. Y por supuesto me seguiré defendiendo de los ataques de Díaz-Polanco, Pedro Salmerón, Fernández Noroña y cómplices. Miserables", escribió.



Téllez insistió en que los acusados por ella "no toleran" su libertad de pensamiento y expresión.

No soportan que no me dejo manipular ni sobornar. Que les quede claro: no me van a intimidar", sentenció.