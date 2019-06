Limitan circulación en CDMX a autos con placas foráneas

Ciudad de México.- A partir del 2020, los vehículos con placas foráneas no podrán circular en la Ciudad de México de martes a jueves, de 6 a 10 horas.

Sólo estarán exentos de esta disposición los autos matriculados en el Estado de México o aquellos cuya verificación se haya hecho en la CDMX, sin importar el lugar de procedencia.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, presentaron ayer el Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad, que pretende disminuir en 30% los contaminantes para 2024.

Más allá de los visitantes, esta primera medida está dirigida a por lo menos 55 mil vehículos emplacados en otras entidades, pero cuyos dueños viven en la capital.

En Morelos o Guerrero, por ejemplo, los estándares de verificación son más laxos y no están empatados con los del Valle de México.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expuso la intención de la medida.

Son los vehículos de más recursos los que se van a emplacar a otros estados para no pagar tenencia. Ya no verifican aquí, ya no tienen las mismas reglas. Es un tema aquí de que todos tienen que contribuir en la Ciudad.