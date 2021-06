Detectan más fallas en Línea 12, recomiendan no abrir; Guanajuato en nivel 3 de riesgo para EU; estas y 8 noticias más importantes de hoy 17 de junio de 2021

Bienvenido a este nuevo producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.

Cuando el tema de la Línea 12 del Metro se encuentra en el punto más alto, ahora el Colegio de Ingenieros Civiles de México dieron a conocer una serie de fallas en varios tramos y recomendaron no reiniciar la operación del tramo elevado. El estudio de inspección física detalla que en el 68% de los tramos elevados de la Línea 12 tienen un Grado C, es decir que requieren atención en su cuidado. Sin embargo, en el 32%, es decir 12 tramos, encontraron Grado B, por lo que implican que sean atendidos; no se encontraron Grados A que es de alto riesgo.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta nivel 3 este lunes para los ciudadanos que tienen previsto viajar a México, se pide reconsiderar viajar a Guanajuato. En el caso de este estado en particular, se exhorta a reconsiderar el viaje debido a la inseguridad. "La violencia de pandillas, a menudo asociada con el robo de petróleo y gas natural de la compañía petrolera estatal y otros proveedores, ocurre en Guanajuato, principalmente en las áreas sur y central del estado. De particular preocupación es el alto número de asesinatos en la región sur del estado asociados con la violencia relacionada con los cárteles”, se puede leer en el comunicado.

Mark Archambault, de 70 años, fue el primer paciente en recibir una dosis de Aduhelm de Biogen, el medicamento que puede tratar la enfermedad de Alzheimer. Según informó el medio Reuters, a pesar de las dudas sobre el costo y la efectividad del medicamento el Programa de Envejecimiento administró la primera dosis en el hospital Memoria del Butler ubicado en Rhode Island. Este tratamiento fue aprobado la semana pasada, sin embargo, según detalló el medio New York Times, el medicamento fue criticado por su precio "simplemente inaceptable", pues puede costar un promedio de 56 mil dólares al año (más de 1 millón 140 pesos mexicanos).

Una mujer de 39 años de edad y sus dos hijos fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a Estados Unidos. Según se informó en un comunicado emitido por la Fiscalía de Nuevo León, la mujer identificada como Gladys Cristina Pérez Sánchez y dos menores de edad Juan Carlos y Michelle, viajaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet Sonic, modelo 2014.

Un hombre fue detenido tras intentar atropellar a un policía de tránsito para evitar una multa, la agresión fue captada en video. Los hechos se registraron en una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México, después de que un conductor de un automóvil Volkswagen Polo color blanco fue parado por un oficial. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que el uniformado se recarga en la parte posterior del auto estacionado para escribir la multa, sin embargo, el conductor inicia la marcha.

