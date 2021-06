Colapso del Metro fue por fallas en su construcción; destaca informe preliminar

Ciudad de México. Después de varios días de especulación y de buscar culpables, hace un par de minutos la empresa Det Norske Veritass (DNV) hizo entrega a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum los primeros resultados del dictamen sobre las causas del colapso de la Línea 12 del Metro.

Es importante recordad que el domingo pasado The New York Times había dado a conocer en un amplio reportaje sobre lo que pudo ser la mala construcción del Metro y del porque surgieron varias fallas, esto durante e mandando del Jefe de Gobierno de aquel entonces, Marcelo Ebrard.

Ante ello, la misma empresa que evaluó los daños dio a conocer que será el 14 julio se entregará la segunda parte y el 30 de agosto la tercera parte.

De acuerdo con el dictamen, detectaron deformación de vigas, fracturas en diversas trabes y soldaduras por donde pasaba el tren.

Se indicó que en el análisis se detectó que se usaron cementos diferentes y deficiencias en soldaduras en trabes.

También se mencionó que la estructura no correspondía al diseño y planos iniciales de la construcción.

Se mencionó que el punto medio de la zona de falla parece corresponder a transición de cimentación poco profundas a zapatas de cimentación superficial apoyada en pilotes, transición de una zona del lecho rocoso relativamente poco profundo a una zona de capa de mayor profundidad a una capa en suelo más resistente.

o se observaron signos evidentes de esfuerzos alrededor de las columnas de soporte o el terreno adyacente".

Usaron otras varillas en la construcción

Otro de los hallazgos preliminares de los especialistas de DNV es que se detectaron la añadidura de varillas que no corresponden a las especificadas en diseño que podrían haberse colocado en una etapa de reparación.

Según el informe, los pernos presentes en la estructura no corresponden a los planos.

“Falla estructural por deficiencias en construcción, proceso de soldadura, falta de pernos, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas”, fueron algunos de los hallazgos preliminares que se dieron a conocer en la primer entrega del dictamen.

Claudia Sheinbaum reiteró que se trata de un informe preliminar y que dicha información será pública en páginas oficiales del Gobierno capitalino.

Integrarán Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12

Sheinbaum añadió que tomaron la decisión de formar un Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12, mismo que tiene apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El comité estará integrado por Jorge Alcocer, Bernanrdo Gómez, González, Raúl Jean Perrilliat, Juan Manuel Mayoral, José María Riobóo.

Los integrantes tendrán que presentar en un mes un proyecto de refuerzo de la L12.

Adicionalmente, indicó que esta semana se darán a conocer medidas complementarias para fortalecer la movilidad de las personas en la zona.

"Objetivo no es politizar": Sheinbaum

Un día antes, Claudia Sheinbaum precisó que lo correspondiente a las sanciones de los responsables del accidente le compete únicamente a la Fiscalía General de Justicia.

Lo que tiene que ver con las sanciones eso le toca a la Fiscalía, a nosotros nos corresponde echar a andar la Línea 12 del Metro, pero de forma segura”.

Sobre el reportaje publicado por The New York Times, la jefa de Gobierno, reiteró que el objetivo no es politizar el tema de la Línea 12.

“No quisiera comentar sobre el artículo, pero este tema de confrontación política, no le vamos a entrar, no nos lleva a nada, no tiene sentido politizar este tema”.

La pieza del diario neoyorquino apuntaba a defectos en construcción, sobre todo en mala implementación y soldadura de pernos, hipótesis basada en opiniones de especialistas luego de que se les mostraran fotos del colapso.

El colapso de la trabe en la estación Olivos ocurrió el pasado 3 de mayo, lo que dejó un saldo de 26 muertos y al momento solo 5 hospitalizados de los 79 heridos.

