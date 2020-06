Llama AMLO a 'portarse bien' y a no proteger a criminales

CDMX.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los hechos de violencia registrados en Guanajuato este fin de semana, donde fueron detenidas la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Pidió el Presidente a los ciudadanos no apoyar a los grupos criminales y llamó a los mexicanos “todos a portarnos bien”, pues aseguró, no habrá impunidad para nadie.

Increíble lo que sucedió el fin de semana en Guanajuato. Cómo se dejó crecer tanto con estructuras de apoyo. Aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia, antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo”, aseguró.

No hay justificación para decir ‘voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque está entregando despensas, voy a ser base de apoyo para un grupo que dedica a delinquir’, no se metan en eso, hay formas de obtener ingresos con apoyos que se están canalizando a todos los pueblos, no se metan a proteger a delincuentes”, declaró.