Llama Damián Alcázar a firmar a favor de juicios contra expresidentes

CDMX.- Hizo el actor Damián Alcázar un llamado a la ciudadanía, para participar en la consulta por medio de la cual se busca que los expresidentes del país, puedan ser sometidos a juicios por posibles actos de corrupción en los que habrían incurrido.

En un video difundido este sábado en redes sociales, el actor Damián Alcázar expresó que “tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia”, si bien aludió a la improbabilidad de que sean encarcelados.

No importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, todos necesitamos políticos decentes, trabajadores, honrados, que no sean corruptos, de eso se trata”, dijo el actor en el video.

El actor de “La ley de Herodes” llamó a hacer el pequeño esfuerzo de llenar un formato y opinó que vale la pena hacerlo, de cara a las generaciones futuras.

Hay que llenar un formato, es un pequeño esfuerzo, pero tus hijos merecen un mejor país, tus hijos merecen políticos decentes, honrados, trabajadores, esforzados por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora hemos tenido una caterva de políticos que no han servido para nada, el país está en la violencia absoluta, en la pobreza infame, que no nos merecemos esto.