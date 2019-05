Lluvia mejora calidad del aire, pero continúa contingencia

CDMX.- Tras las lluvias de ayer, la calidad del aire en el Valle de México mejoró, ya que es de mala a regular, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat).

En su reporte de las 08:00 de la mañana, indicó que la estación Nezahualcóyotl, Estado de México, bajó el nivel de contaminación a 128 puntos de partículas PM 2.5, sin embargo, continúa como la más contaminada.

Destacó que en la Ciudad de México, la más contaminada es Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa, donde se registran 115 puntos.

Recuerda que debido a la contingencia ambiental extraordinaria, que se mantiene desde el martes, se amplió el programa Hoy No Circula, por lo que no pueden operar los autos con hologramas 1 y 2, terminación de placa non.