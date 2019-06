Lo rocían alcohol a indigente y le prenden fuego

Cortazar.- Como José Núñez fue identificado el indigente que fue quemado por dos personas la noche del miércoles en la colonia Padre Nieves en Cortazar.

La víctima permanece grave en un hospital del municipio de Acámbaro, debido a que presentó quemaduras de tercer grado.

Aunque no tiene identificaciones debido a que vive en la calle y aunque tiene familia, no es cercano a los mismos, por lo cual algunos vecinos de la colonia Padre Nieves y aledañas, lo auxiliaron debido a que constantemente deambula por las calles en estado etílico, aunque no molestaba a las personas.

Estaba dormido y le rociaron alcohol

Al parecer fueron dos hombres quienes cometieron el crimen, cuando el indigente se encontraba acostado en una de las calles de la colonia Padre Nieves y quienes con el propio alcohol que el hombre consumía, lo rociaron para después prenderle fuego.

El afectado se apagó como pudo y empezó a deambular por las calles, hasta que en la colonia Burócrata fue auxiliado por personas quienes dieron aviso al sistema de emergencias 911, pero al no llegar ninguna corporación decidieron trasladarlo al hospital comunitario.

Sin embargo, Protección Civil informó que no ingresó ningún reporte ya que en ocasiones cuando la llamada se hace de teléfonos móviles, los reportes ingresan a Celaya o municipios aledaños, aunque por lo acontecido en redes sociales se presentaron al lugar, pero el hombre ya había sido trasladado al hospital.

Quemaduras en parte del cuerpo

Debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladado a un hospital en el municipio de Acámbaro, en donde se mantiene grave debido a las heridas que sufrió en el torso, la espalda y las manos, pero también por otros padecimientos que sufre debido al consumo de alcohol.

Debido a que el hombre no es cercano a su familia no se presentó denuncia ante el Ministerio Público, por lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado no tuvo conocimiento del hecho.

