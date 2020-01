Londres realizará el Brexit el 31 de enero; advierten problemas para empresas

Londres.- El gobierno de Gran Bretaña anunció que planea conmemorar su salida oficial de la Unión Europea el próximo 31 de enero con una serie de eventos especiales, pero el secretario del Tesoro admitió que algunos sectores empresariales británicos sufrirán como resultado de su separación del bloque.

En una entrevista con el diario Financial Times el sábado, Sajid Javid dijo que las regulaciones británicas no se ajustarán a las de la UE en el futuro y esos cambios podrían afectar a algunas empresas. Actualmente, la UE es el principal socio comercial del Gran Bretaña.

No estaremos alineados, no seremos acatadores de normas, no estaremos en el mercado único y no estaremos en la unión aduanera, y haremos esto para fin de año”, explicó.