López-Gatell señala que irritó a opositores por 'fuerza moral' de AMLO

CDMX.- El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que fue la Oposición la que se irritó por su declaración en la mañanera en la que defendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy me llama la atención lo irritante que resultó para un segmento de la población, específicamente ligada a los partidos políticos de Oposición que yo mencionara que el Presidente tiene una enorme fuerza moral, pues si ellos no lo consideran, supongo que tiene que ver con sus distintas actividades políticas", declaró.

El Subsecretario indicó que él solo se ocupa de cosas técnicas.

Dijo que hasta el momento no hay una declaratoria de emergencia, luego de que se le preguntara si no quiere declararlo para no frenar las giras del Presidente.

Esta mañana, López-Gatell aseguró que el presidente tiene una fuerza moral, luego de que le cuestionaran a López Obrador sus giras con abrazos y besos a pesar de la pandemia del coronavirus.

