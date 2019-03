¿López Obrador apoya el aborto? Así respondió el presidente

Andrés Manuel López Obrador negó las afirmaciones de que está a favor de la vida y prefirió reservar su opinión sobre el tema del aborto.

Para evitar entrar en polémica, esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional dijo que por el momento le importa más el combate a la corrupción, así como que debe respeto a todos los mexicanos.

En este caso me reservo la opinión porque no quiero polemizar, no quiero tomar partido. Ya hablé de que represento a todos los mexicanos y a todos les debo respeto.