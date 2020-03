López Obrador ayudará a mamá de 'El Chapo' a ir a verlo a la cárcel

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ayudará a la madre de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", a visitarlo en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, en la que se encuentra cumpliendo una sentencia.

Así lo dijo este lunes durante su conferencia mañanera, luego de que fuera cuestionado por periodistas sobre si era verdad que saludó de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre "El Chapo" durante su gira en Sinaloa.

López Obrador detalló que cuando viajaba a la comunidad de Badiraguato, le informaron que la señora quería saludarlo, por lo que bajó de su camioneta, fue con ella y la saludó de mano.

Ella fue a dónde se hizo la explicación sobre el camino. Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé. La peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente, de quién es su hijo y lo seguiré haciendo. Cómo la voy a dejar con la mano tendida”, dijo.

María Consuelo Loera tiene 92 años de edad, por lo que, además, se le cuestionó por qué le había dado la mano, ignorando las medidas de Sana Distancia impuestas por el Gobierno Federal y aun más cuando la mujer se encuentra entre la población más vulnerable.

El Presidente confirmó que la mujer le entregó una carta en la que le pidió ayuda para poder viajar a Estados Unidos y ver a “El Chapo”, quien se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, pues no se quiere morir sin verlo.

Ante esta petición, el mandatario federal señaló que él la ayudará con los trámites necesarios.

Como todas las madres, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de un hijo.

Entonces quien no lo ha visto en cinco años y no se quiere morir sin verlo, me pide que la ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite”, dijo.