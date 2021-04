CDMX. Después de que AMLO presentara por varios minutos un ‘telemontaje’ hecho hace 16 años por el periodista Carlos Loret de Mola sobre la detención de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta transmitido en el 2005, el conductor de noticias acuso esto como un ataque, ante algo que él mismo reconoció y ofreció disculpas.

Y es que a las pocas horas de la conferencia de AMLO, Loret de Mola subió un video en las redes sociales donde afirma que hay una embestida en su contra y no es por el caso de Florence Cassez sino por haber destapado las irregularidades de gente cercana al Presidente de México.

El mismo Carlos Loret de Mola fue quien afirmó que esto es en respuesta después de haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del Presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; así como al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros.

En el video, el cual dura 3 minutos con 21 segundos, el periodista deja en claro desde el principio que en su momento ofreció disculpas cuando supo que se trataba de un montaje en un reportaje hecho en el 2005.

Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, agregó Carlos Loret de Mola.