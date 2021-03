CDMX.- El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una "pandilla moral, que hace lo mismo que hacían las pandillas anteriores", criticó el periodista Carlos Loret de Mola.

El periodista y el payaso Brozo criticaron que AMLO utilice el término moral para perdonar la "ineptitud" de Hugo López-Gatell, la "ratería" de Manuel Bartlett y las "violaciones" de Félix Salgado Macedonio.

"Todo lo que antes criticaste, ahora lo perdonas", dijo Loret de Mola. "Por un bien superior, que es el que decide Andrés", replicó Brozo.

Personajes de AMLO son 'morales'

El periodista criticó que para Andrés Manuel López Obrador sus funcionarios son "morales", como Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, el hermano del presidente Pío López Obrador, su prima Felipa Obrador y Epigmenio Ibarra. "Entonces ya qué significa ser moral", cuestionó Loret de Mola.

Sin embargo, el término "moral" no aplica para sus críticos como los jueces que han otorgado suspensiones para frenar la reforma eléctrica de AMLO. "Porque no se arrodillo ante el líder", dijo Loret de Mola sobre el primer juez que frenó la reforma eléctrico. "Es el autoritarismo de López Obrador".

Aspira AMLO a ser López Mateos

"López Mateos es una meta, es un objetivo, es un puerto de llegada", afirmó Carlos Loret de Mola, pues en esa época el presidente tenía todo el poder y estaba aislado del mundo.

O un puerto de principio. López Mateos, después viene Díaz Ordaz, después viene Echeverría, es una época en la que él creció y se enamoró de la política", dijo Brozo.

Loret de Mola y Brozo coincidieron que actualmente no hay nadie de su gabinete o en Palacio Nacional que le diga "no" a AMLO. "No tienes gabiente, tienes tus apóstoles", afirmó el payaso.

HLL