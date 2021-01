Los 10 temas que el INE quiere prohibirle hablar a Andrés Manuel López Obrador

CDMX.- "Siempre sostuvimos de que eran lo mismo (PRI, PAN, PRD), se engañó por mucho tiempo", fue parte de lo que dijo el pasado 7 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa por la mañana.

Otra de sus opiniones sobre la misma alianza fue el pasado 23 de diciembre: "Los machuchones lo que quieren, lo que más les importa, es quitarnos el presupuesto, para decirlo con más claridad, quitarle el presupuesto a los pobres".

Aseguró que la alianza opositora lo que más busca es quitarles la mayoría en el Congreso con esta finalidad: "aprobar el presupuesto, no aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, para niños con discapacidad, no soportan que los estudiantes pobres reciban becas, les molesta".

¿Censura?

La posibilidad de que el INE logre prohibirle al presidente hablar de temas políticos, se da en un contexto similar al de Estados Unidos, en el que las principales redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube, han bloqueado al presidente Donald Trump presuntamente por "inicitar a la insurrección". Algo que el mismo presidente mexicano no está de acuerdo.

"No me gusta que a nadie le censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o Facebook", señaló el pasado 8 de enero. Para el Presidente fue un acto de censura.

Mañaneras, ¿propaganda?

Sin embargo, lo que pretende el INE es parte de un debate sobre las conferencias llamadas "mañaneras" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace cuatro meses, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de López Obrador para seguir emitiendo las conferencias a pesar de tiempos electorales, como sucedió en Hidalgo y Coahuila, donde hubo elecciones y partidos de oposición se quejaron. Sin embargo, al parecer la presencia mediática del Presidente no ayudó a su partido, pues el PRI, principalmente, obtuvo la mayoría de las alcaldías en Coahuila y algunas de Hidalgo.

Ahora, el INE quiere que López Obrador deje de opinar sobre asuntos partidistas. Incluso a la polémica se sumó el expresidente Vicente Fox, quien retomó el "cállate chachalaca", de cuando López Obrador era opositor, para ahora decirle: "Que se calle la chachalaca tabasqueña", en referencia a las "mañaneras".

Las 10 prohibiciones del INE a AMLO

Del financiamiento a los partidos políticos, y del acceso a radio y TV. De la vida interna de los partidos políticos nacionales y locales. De las candidaturas de los partidos políticos y de los aspirantes independientes . De cualquier tema sobre postulaciones a cargos de elección. De las etapas del proceso electoral federal y locales. De los frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales. De las plataformas electorales. De las campañas electorales. De las estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local. De las encuestas de intención de voto o preferencias electorales.

HLL