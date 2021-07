Se burla en las redes sociales de la vacuna contra el COVID; muere al no vacunarse

Los Ángeles. Un hombre que quiso documentar su batalla contra el virus del COVID murió después de no querer vacunarse e incluso fue cuestionado por al burlarse de las vacunas a través de las redes sociales.

Se trata de Stephen Harmon, quien también pensó que nunca le pasaría nada al sentirse sano e incluso no seguir con algunas medidas preventivas.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el hombre se burló de las vacunas contra el COVID en las redes sociales pero nunca imaginó que unos días después tendía una dura batalla contra el virus a lo largo de un mes.

Y es que desde el principio, Harmon, miembro de la megaiglesia de Hillsong había mostrado su inconformidad hacia las vacunas contra el COVID y ante ello había incluso destacado en las redes sociales el no estar de acuerdo con una serie de bromas al no estar vacunado.

Tengo 99 problemas, pero la vacuna no es uno de ellos", fue lo que tuiteó el hombre de 34 años a sus más de 7 mil seguidores en junio pasado.

Se burla de las vacunas y enferma de COVID

Días después de que estuviera realizando una serie de comentarios y publicaciones en las redes sociales, el hombre de 34 años enfermó de COVID al no aplicarse ninguna vacuna, lo que agravó su salud en cuestión de días.

Ante ello, tuvo que ser hospitalizado en una clínica de Los Ángeles ya que estado de salud empeoró muy rápido al no tener defensas en su organismo contra el COVID.

Por favor, recen todos, quieren intubarme y conectarme a un ventilador", fue lo que comentó después Harmon en las redes al estar delicado de salud.

Asimismo, horas antes de ser aceptar ser intubado ante la falta de oxígeno, escribió un último tuit donde publicó que no sabría cuando volvería a despertar.

"No sé cuándo me despertaré, por favor recen", escribió Harmon quien no pudo ganarle la batalla al COVID.