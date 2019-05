'Los Viagras' se grabaron cantando 'To my Love' antes de masacre

Uruapan.- Un nuevo video ha comenzado a circular por las redes, donde se ve a un grupo de 6 hombres del grupo criminal identificado como "Los Viagras", cantando y bromeando antes del enfrentamiento que se dio el miércoles pasado en Uruapan, Michoacán.

Autoridades michoacanas presumen que el enfrentamiento, donde murieron 10 personas y otras 4 quedaron lesionadas, fue con otro grupo criminal, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía de Michoacán reportó que tras el enfrentamiento se encontraron armas de uso exclusivo del Ejército y cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Iniciamos Carpeta de Investigación con relación a hechos ocurridos esta tarde en el municipio de Uruapan, al registrarse un enfrentamiento entre presuntos integrantes de células delictivas, en las inmediaciones de la colonia Arroyo Colorado. pic.twitter.com/8upOKshDV5 — Fiscalía General del Estado de Michoacán (@FiscaliaMich) 22 de mayo de 2019

El video

En el video que ha salido a la luz en redes sociales, se puede ver a seis presuntos miembros de "Los Viagras", algunos de ellos con el rostro cubierto, presumiento sus armas de alto calibre y escuchando música en una actitud jovial.

Se les ve caminar por una zona boscosa, presumiblemente cerca de donde ocurrió el enfrentamiento.

De fondo, se puede escuchar la canción "To my Love" de Bomba Estereo.

Al final, uno de los hombres bromea diciendo: "Esto para que vean que no todo es guerra en la vida, también existe el amor. Ánimo gente".