Los contratan y les pagan ¡con cubrebocas!

CDMX.- Alrededor de 20 colaboradores de la empresa Servicios de Personal del Estado de México (SPEM), y que ofrece servicio de atención a clientes de Interjet y Aeromar, no recibieron dinero por el trabajo de un mes y a cambio les entregaron cubrebocas como garantía, denunciaros trabajadores.

Estos trabajadores fueron contratados para atender a clientes de Interjet en agosto pasado, pero el 20 de ese mes la empresa se negó a pagarles su sueldo, que en promedio es de 6 mil 232 pesos por 24 días laborados, relataron trabajadores.

No nos dieron el pago y se pusieron en una postura muy altanera. En recursos humanos no nos dieron información y nos decían nada más que hay que esperar. Hasta después nos dijeron que como garantía nos daban cubrebocas equivalentes a nuestro sueldo, si queríamos", contó uno de los afectados.

A él, como a otros compañeros, le dieron 156 cubrebocas KN95 por un valor de 40 pesos cada uno que suman un total de 6 mil 240 pesos, de acuerdo con una copia del documento que firmaron los empleados de la que Grupo REFORMA también tiene copia.

Ellos forman parte de un grupo de 20 empleados, de un total de 250, que no recibieron su sueldo. La mayoría no aceptó y renunció.

Al contratar a los afectados, SPEM les informó que firmarían contratos de 28 días y así operarían durante un año aproximadamente, detallaron.

Esta empresa creada en 2004, también cubre otros giros como capacitación de personal, promoción de toda clase de productos, operación y explotación de redes computacionales y distribución de material médico como cubrebocas, según su acta de constitución disponible en el Registro Público del Comercio e información difundida por la propia empresa.

Manuel Fuentes, abogado laboral, dijo que aquella compañía que no pague a sus empleados incurre en una violación a sus derechos.

Esto es prácticamente un fraude, un trabajador que recibe una mercancía es una situación que no debe ocurrir ya", dijo.

Además, la Ley Federal del Trabajo habla del concepto del trabajo y expone que el salario debe pagarse con moneda de curso legal.

El artículo 1,000 de dicha ley establece que en caso de incumplir con la remuneración del trabajo, se puede aplicar sancionar por hasta 434 mil pesos, añadió.

Además SPEM dio cubrebocas con sobreprecio, ya que en el mercado cuestan en 20 pesos o menos, según una revisión realizada en sitios de compra como Mercado Libre y Amazon.

A los reclamos del impago, la empresa les dijo a los trabajadores que podían demandarla pero que no contaba con recursos para cubrir los adeudos.

Grupo REFORMA buscó reiteradamente a SPEM, pero se negó a responder.

Sin medidas de protección

Los afectados también relataron que en las oficinas de SPEM, ubicadas en Naucalpan, Estado de México, no existe ninguna medida sanitaria para evitar contagios de Covid-19, ya que entre cada asiento no hay ni 50 centímetros de distancia y la mayor parte del mes que trabajaron no les dieron cubrebocas, por lo que ellos tenían que llevar los suyos.

Al menos 15 de los trabajadores afectados buscaron asesoría a Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) de la Secretaría del Trabajo, pero les pidieron acudir a las oficinas de Tlalpan en el Estado de México, que se mantienen cerradas por la emergencia sanitaria.

Además, para operar en el servicio de atención a clientes de Interjet, el nuevo personal no recibió la capacitación necesaria.

No nos capacitaron conforme a las políticas explícitas de la empresa, que siempre debe ser así. Los supervisores incluso nos piden que si el cliente se altera, les colguemos. No hay capacitación y diariamente teníamos muchas quejas por cancelaciones", relató una ex empleada.

CM