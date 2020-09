Los narcotraficantes deben ser fusilados: alcaldesa de Hermosillo

'A los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como sucede en otros países'.

La Alcaldesa se pronunció por un gobierno libre de corrupción y narcotráfico.

Hizo énfasis en la prevención de las adicciones para formar una ciudad con paz.



Hermosillo, Son.- Célida Teresa López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, dijo que a los narcotraficantes se les debe fusilar en México como sucede en otros países del mundo, pues son traidores a la patria.

Igual como hay pandemia por el Covid-19, también la hay pero de metanfetaminas, de 'cristal' que se ha apoderado de la vida de cientos y miles todos los días y hemos guardado silencio como una sociedad cobarde que no quiere hacerle frente", expresó con frustración.

Detalló, al rendir su segundo informe de gobierno, donde sus principales logros y retos se pronunció por un gobierno libre de corrupción y narcotráfico, males que envenenan a la sociedad mexicana. Hizo énfasis en la prevención de las adicciones para formar una ciudad con paz, luego destacó la inauguración del Centro de Tratamiento Transformando Vidas, que atenderá jóvenes de entre 12 y 17 años con problemas de drogadicción y reincidencia delictiva, con tratamientos de desintoxicación, terapias y un proceso de readaptación social.

Los traidores a la patria deberían ser fusilados por envenenar a los niños y jóvenes, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo, ¿vamos a seguir haciéndonos aquellos omisos gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta situación o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo", inquirió.

Tenemos que defender a Hermosillo, esta ciudad de 320 años tiene que tener un gobierno valiente. No estoy dispuesta, no voy callar y no será solamente con presupuesto municipal que voy a lograr terminar con el envenenamiento de cientos de jóvenes". Externó que la ciudad que gobierna se encuentra llena de tiraderos de droga y de personas que trafican con ella, envenenando a niños, jóvenes y a personas adultas.

¿Cómo vamos a lograr cerrar todos los sitios donde se vende hoy droga?, ¿cómo vamos a seguir las autoridades viendo como los vecinos nos señalan los tiraderos?, y ¿cuántas clínicas de rehabilitación tendremos que poner para poder desintoxicar a nuestros niños y adolescentes?

Al narcotráfico no se le debe de enfrentar con las armas, al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe de fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo", reiteró. En México no deben de seguir existiendo gobernantes que por temor, no son capaces de enfrentar la grave situación que se vive por el tráfico de drogas y en ese sentido afirmó, que ella dará un paso al frente para encabezar una lucha que permita erradicar esa problemática que se vive en la ciudad de Hermosillo.

No es posible que los alcaldes, los gobernadores, las gobernadoras y todo el gobierno federal se mantenga callado frente a esta situación, no solamente se trata de congelar las cuentas, sino de enfrentar al narcotráfico con valor y decirles que al menos aquí en Hermosillo no podrán pactar con la autoridad municipal. ¿Qué respuesta le puedo dar a las madres de familia que me exigen más clínicas?, no estoy dispuesta a callar, ni a guardar silencio, ya que en Hermosillo así como hay pandemia por el Covid-19, también la hay pero de metanfetaminas, de cristal que se ha apoderado de la vida de cientos y miles todos los días y hemos guardado silencio como una sociedad cobarde que no quiere hacerle frente", sostuvo.

Tenemos que defender a Hermosillo, esta ciudad tiene que tener un gobierno valiente, no estoy dispuesta, ni callar y no será solamente con presupuesto municipal que voy a lograr terminar con el envenenamiento de cientos de jóvenes". En Hermosillo no se acepta, no quiero, no estoy dispuesta a que sigan envenenando a nuestros niños, refirió.

Que lo escuche fuerte el narcotráfico: las células que hoy están todos los días repartiendo, vendiendo y distribuyendo droga, no quiero que sigan envenenando a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, tienen que tener un poquito de dignidad y tienen que respetar al menos a los menores". Aseguró que ya no se necesitan más elementos de la Guardia Nacional en los municipios, sino sacar de las ciudades a todos y cada una de las personas que se levantan con arma y asesinan sin ningún tipo de temor por sus actos y fusilarlos.

De que nos sirve tantos programas, de que nos sirve una clínica si todos los días se reparten miles de dosis de drogas en menores, de edad, ellos son traidores de la patria y deberíamos de fusilarlos a todos aquellos que les den dosis a menores de edad".

No es posible que esto se siga permitiendo, no seré cómplice de ese tipo de delitos, no me conformaré con quedarme callada por mi seguridad, sé que pongo en riesgo mi vida y la de mi familia, ¿pero de qué me sirve ser autoridad si no tengo el valor de decir lo que incluso muchos hombres se callan?", expuso Célida López ante el cuerpo edilicio en la presentación del segundo informe al frente de la administración de la capital de Sonora.

CM