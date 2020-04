Los verdaderos héroes que salen a la luz estos días no tienen fama ni dinero: Papa

Cd. Vaticano.- El papa Francisco dijo que Dios nos salvó “sirviéndonos” y nos sirvió “dando su vida por nosotros” porque “Él nos ama, puesto que pagó por nosotros un gran precio”; así comenzó el Papa su homilía durante la Misa del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. El Pontífice explicó además que el Señor nos sirvió hasta el punto de “experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama: la traición y el abandono”.

'En este tiempo de pandemia Dios no nos deja solos'

El Papa explicó que Jesús en la cruz dice una frase, sólo una: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". “Es una frase dura” asegura el Papa, pues Jesús sufrió el abandono de los suyos, que habían huido, pero -puntualiza- "le quedaba el Padre". “Ahora, en el abismo de la soledad, por primera vez lo llama con el nombre genérico de “Dios”. Y le grita "con voz potente" el “¿por qué?” más lacerante: “¿Por qué, también Tú, me has abandonado?'".

Francisco detalla que Jesús experimentó este abandono precisamente para servirnos una vez más:

Para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos. Jesús experimentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí y por ti”.

Contactemos al que sufre, al que está solo y necesitado, indicó el Papa: Foto: especial

Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan y con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón Jesús nos dice a cada uno 'Ánimo, abre el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te sostiene'", dijo el Papa.

El Papa explica que estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás y mientras el resto “pasa” –dice– “el amor permanece”. En este sentido, el Pontífice ha hecho referencia a la actual situación que vivimos a nivel mundial debido a la crisis sanitaria por coronavirus, asegurando que:

Es un drama que nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve”.

De este modo, pide que estos días santos en casa “nos pongamos ante el Crucificado y pidamos la gracia de vivir para servir”, también que “contactemos al que sufre, al que está solo y necesitado”.

'Sentíos llamados a jugaros la vida'

Hoy, a nivel diocesano, se celebra en todo el mundo la XXXV Jornada Mundial de la Juventud. Es por ello que el Papa ha querido enviar a los protagonistas de este día un mensaje:

Queridos jóvenes: Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás”.

El Papa ha pedido a los jóvenes que se sientan llamados a jugarse la vida: No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás: ¡La ganaréis!”.

Con información de Vatican News